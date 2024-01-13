Грузия закупит средства ПВО у Польши

Министерство обороны Грузии заключило стратегическое соглашение о приобретении зенитно-ракетного комплекса у польской компании MESKO S.A., как часть амбициозной программы развития Сил обороны Грузии. Сделка была завершена под руководством заместителя министра обороны Грузии, Георгия Хаиндравы, который подчеркнул важность данного шага в контексте модернизации военной обороны страны.

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В ходе переговоров также акцентировалось внимание на перспективах долгосрочного сотрудничества, с фокусом на внедрение современного вооружения, соответствующего стандартам НАТО. Детали сделки и планы сотрудничества тщательно обсуждались, подчеркивая стратегическое значение укрепления военной безопасности Грузии.

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Предварительно министр обороны Джуаншер Бурчуладзе высказал уверенность в том, что в ближайшие два года страна обеспечит полную защиту столицы, Тбилиси, от воздушных угроз, а также гарантирует защиту всех стратегически важных объектов национальной инфраструктуры. Этот шаг подчеркивает стремление Грузии к усилению обороны и соответствию международным стандартам в сфере национальной безопасности.