В ВСУ заявили об отсутствии возможности сбить все российские ракеты С-300

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины, Юрий Игнат, сегодня предупредил о невозможности Украины полностью перехватывать все российские ракеты С-300, имеющиеся в больших количествах в военных арсеналах Москвы. В интервью, предоставленном Telegram-каналу "Политика Страны", он отметил, что Киеву не хватает необходимых средств для эффективного противодействия этим ракетам.

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Отвечая на вопрос о защите Харькова от потенциальных ракетных ударов, Игнат подчеркнул, что ВСУ могут противостоять С-300, для этого требуется наличие высокоточного вооружения, которого Украине не хватает.

Спикер также подчеркнул, что жителям Харькова необходимо быстро находить укрытие после объявления воздушной тревоги, поскольку время на реакцию ограничено.

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Ранее Юрий Игнат сообщил о серьезной нехватке управляемых зенитных ракет в Украине и выразил обеспокоенность тем, что увеличение производства боеприпасов со стороны некоторых западных партнеров не удовлетворяет текущие потребности украинской армии.