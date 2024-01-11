«АвтоВАЗ» пообещал выпустить в России новый бренд машин

На встрече, посвященной стратегии развития, российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" объявил о планах запустить новый бренд автомобилей к 2026 году. Под этим брендом будут представлены иностранные модели в сегментах C и D, однако названия партнеров остаются пока в тайне.

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Глава компании Максим Соколов выделил, что продажи нового бренда к концу 2023 года увеличились на почти 100%, достигнув отметки в 352,6 тысяч автомобилей. Доля "АвтоВАЗа" на внутреннем рынке установила рекорд за последние двадцать лет, составив 35%. В то время как экспорт сократился в 2,7 раза, достигнув 6,5 тысячи единиц. Соколов заверил, что цены на автомобили останутся стабильными в ближайшей перспективе, с возможными изменениями в рамках инфляции в долгосрочной перспективе.

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Помимо анонса нового бренда, "АвтоВАЗ" представил свой флагманский автомобиль - Lada Vesta Sportline. Модель с кузовом SW и 1,6-литровым бензиновым двигателем, оцененная в 2,35 миллиона рублей, стала самой дорогой в линейке. В версии BLACK, с отличительной окраской деталей, автомобиль предлагается за дополнительные 30 тысяч рублей.