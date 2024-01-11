В Афганистане зафиксировано мощное землетрясение

В результате мощного землетрясения с магнитудой 6,0 на северо-востоке Афганистана, зафиксированного Европейско-Средиземноморским сейсмологическим центром (EMSC), сообщается о подземных толчках в 12:20 по московскому времени. Эпицентр события находился в 41 километре к югу от Джурма и в 160 километрах от Кундуза. Очаг землетрясения был на глубине 188 километров. Информация также подтверждает ощущение толчков в Узбекистане и Казахстане.

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Предшествующие события включают два землетрясения силой 4,1 и 3,3 в Турции, произошедших в провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны. На момент подготовки этой информации нет данных о пострадавших или материальных ущербах. Мы будем следить за развитием ситуации и предоставим дополнительную информацию при поступлении.