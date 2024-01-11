Два украинских дрона-камикадзе попытались атаковать регион России

Сегодня, эксклюзивно по данным агентства RIA News, на территорию Курской области России была предпринята агрессивная попытка вторжения двумя украинскими дронами-камикадзе. По информации из экстренных служб, оба беспилотника были успешно ликвидированы с применением системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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Специализированные эксперты утверждают, что благодаря оперативной активации РЭБ угроза была полностью сведена на нет, и дроны аварийно приземлились, последующий взрыв которых не привел к разрушениям и, что особенно важно, не унес жизни.

Этот инцидент следует за предыдущей атакой 9 января, когда украинские дроны-камикадзе напали на нефтебазу в Орле, инициировав пожар, в результате чего три человека пострадали, как сообщил губернатор Андрей Клычков.

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Произошедшие инциденты подчеркивают неотложность обеспечения безопасности и необходимость разработки эффективных средств защиты от подобных атак, предотвращая потенциальные угрозы для жизни и инфраструктуры. На фоне сложившейся ситуации наращиваются меры по обеспечению безопасности региона.