На бизнес Александра Розенбаума подали в суд из-за долгов

Сеть пивных, принадлежащая известному музыканту Александру Розенбауму, оказалась в центре правового скандала. "Невский экологический оператор" подал в арбитражный суд иски, требуя взыскать 385 тысяч рублей за обращение с твердыми коммунальными отходами, возникший долг в 2022 году. Дополнительно, предъявлено требование на 84 тысячи рублей из-за неоплаты электроэнергии.

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Этот случай присоединяется к растущей тенденции привлечения известных личностей к ответственности за задолженности. Ранее певцу Леониду Агутину предъявили иск на 123,5 тысячи рублей за коммунальные долги в Москве.

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Ожидается, что судебные процессы выявят обстоятельства и решат спорные вопросы. Взгляд общественности сосредоточен на том, как известные фигуры справятся с обязательствами перед коммунальными службами в условиях повышенного внимания к их образу жизни.