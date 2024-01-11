Адвокат высказалась о причине возбуждения дела против Удальцова

В ходе последних событий координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов оказался под допросом в Следственном комитете России, где в отношении него возбудили уголовное дело по статье 205.2 УК РФ, касающейся "Оправдания терроризма". Адвокат Виолетта Волкова высказала предположение, что основанием для этого стали определенные публикации Удальцова в социальных сетях.

реклама

В рамках проведения обысков у активиста изъяли электронные носители и гаджеты, что вызвало интерес экспертов к возможным доказательствам в уголовном деле.

Эти события развернулись после решения Тверского суда Москвы, который присудил Удальцову 40 часов обязательных работ за нарушение порядка проведения митинга. Полицейские также составили протокол о несанкционированной акции, после чего активиста доставили в отдел на Красной площади, Москва.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Напомним, что в прошлом месяце Удальцову были назначены обязательные работы, а также он был задержан и оштрафован за участие в несанкционированной акции в центре Москвы.