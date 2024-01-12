Турция, Румыния и Болгария договорились о разминировании Черного моря

В историческом соглашении, Турция, Румыния и Болгария объявили о создании совместной группы по разминированию Черного моря. Заявление об этом появилось на странице турецкого Министерства обороны, подчеркивая, что военные действия в регионе создали угрозу безопасности, требующую немедленных мер.

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"Мы в составе трех стран приняли решение противостоять вызванным военными действиями негативным последствиям и создать совместную группу", - отметил глава турецкого оборонного ведомства Яшар Гюлер.

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В деятельности группы участвуют исключительно Военно-морские силы (ВМС) трех стран, подписавших соответствующий меморандум. Эта инициатива стала ответом на инцидент с балкером под флагом Панамы, который подорвался на мине в акватории Черного моря, вызвав волнение в контексте обеспокоенности безопасностью в регионе.