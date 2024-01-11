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Минфин России объявил о старте продаж валюты на 4,1 миллиарда рублей в день
Минфин вернется к продажам валюты на фоне снижения нефтегазовых доходов бюджета

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Министерство финансов России объявило об утверждении стратегии ежедневных продаж иностранной валюты и золота на общую сумму 4,1 миллиарда рублей. Планируемый период реализации этой меры охватывает временной интервал с 15 января по 6 февраля 2024 года и вписывается в рамки бюджетного правила.

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Этот шаг на финансовой арене обоснован отклонением фактических нефтегазовых доходов в декабре от прогнозируемых значений на отрицательные 199,9 миллиарда рублей. По словам представителей Минфина, подобные операции станут первоначальным возвращением к режиму продажи с августа 2023 года, когда было решено возобновить закупки валюты и золота в Фонде национального благосостояния.

На данный момент Минфин ежедневно осуществляет закупки иностранной валюты и золота на общую сумму 11,7 миллиарда рублей до 12 января. Этот ход объясняется корректировкой налогового законодательства в части акцизов на нефтяное сырье, предназначенное для переработки, а также отклонением от плановых значений физических объемов.

Центральный банк России также подчеркнул свои намерения возобновить операции на валютном рынке с 9 января. По последней информации Минфина, регулятор планирует увеличить объем ежедневных продаж валюты до 16,7 миллиарда рублей с 15 января по 6 февраля, что представляет значительный рост по сравнению с предыдущими показателями.

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Эти финансовые меры рассматриваются как ответ на изменчивость в нефтегазовых доходах, анализируя корректировки налогового законодательства и физические объемы. Ожидается, что они помогут смягчить возможные негативные влияния от дисбаланса в бюджете страны.

#новости
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