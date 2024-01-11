Минобороны наградило главу российского региона за содействие военным

Министерство обороны России выразило благодарность губернатору Ростовской области Василию Голубеву за его вклад в поддержку страны в условиях специальной военной операции.

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Почетная грамота, врученная главе региона, была опубликована в официальных каналах правительства через Telegram. Подписанный главой Минобороны Сергеем Шойгу документ выделяет эффективное сотрудничество Голубева в решении важных задач, поставленных перед Вооруженными силами.

Это не первое признание заслуг губернатора. Как сообщает портал "161.ру", подобные награды были вручены Василию Голубеву в 2021, 2022 и 2023 годах, подчеркивая его постоянное внимание к обеспечению безопасности и поддержке военных структур.

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Голубев регулярно информирует общественность о ходе военных действий. Утром 11 января он сообщил об успешном уничтожении двух украинских беспилотников в воздушном пространстве над Ростовской областью, продемонстрировав свою активную роль в информационном обеспечении военных операций.