На премьера Украины составили протокол

Премьер-министра Украины, Дениса Шмыгаля, оштрафовали и лишили права на занимание определенных должностей на один год в связи с разглашением информации об обличителе коррупции. Это решение приняло Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины. Глава агентства, Александр Новиков, составил протокол, в котором отмечено, что премьер-министр нарушил закон, раскрыв информацию, полученную в ходе исполнения своих служебных обязанностей.

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Шмыгаль получил информацию о коррупционных действиях от сотрудника комиссии по регулированию азартных игр. Однако, в процессе разбирательства, выяснилось, что глава этой комиссии также был причастен к коррупции. Премьер-министру грозит штраф и включение его данных в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения.

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Этот эпизод становится частью обостренной ситуации с коррупцией в Украине. Ранее Национальный банк сообщил о заметном росте числа бедных и богатых граждан за последние два года. По данным банка, 26,2% населения вынуждены экономить на питании, что значительно выше, чем 12,2% в 2021 году. Количество богатых граждан за тот же период увеличилось втрое.