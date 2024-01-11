Глава МИД Латвии захотел возглавить НАТО из-за большой платежеспособности

В мире политики возникла неожиданная динамика, связанная с грядущим выбором нового лидера НАТО. Кандидатом на эту роль выступил министр иностранных дел Латвии, Кришьянис Кариньш. В эксклюзивном интервью с изданием Politico, он подчеркнул, что руководитель альянса должен представлять страну, вкладывающую в оборону более 2% ВВП. Кариньш утверждает, что Латвия, выделяя 2,4% ВВП на оборону и идеально соответствует этим критериям.

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"Мы вкладываем деньги в то, о чем говорим", - отметил дипломат, подчеркивая важность обеспечения диалога с членами альянса, не достигшими целевого показателя. Также свои амбиции по возможному руководству НАТО заявили премьер-министры Эстонии и Нидерландов.

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Следует отметить, что нынешний генеральный секретарь, Йенс Столтенберг, не намерен продлевать свои полномочия после сентября 2023 года, что открывает дверь для нового лидера в этом важном международном союзе.