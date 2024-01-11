В России начала дешеветь гречка

Аналитики ресурса "Чек индекс" отмечают значительное снижение цен на ключевые продукты в России за последний год. Главной вехой стало снижение стоимости гречки на 13%, и теперь она имеет цену до 80 рублей за килограмм. Эксперты объясняют данное явление увеличившимся предложением на рынке.

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Макароны также вошли в список товаров, ставших доступнее, потеряв 4% своей стоимости и установившись на отметке в 84 рубля за килограмм. Цены на майонез снизились на 3%, достигнув 235 рублей за литр, в то время как слабосоленая сельдь подешевела на 3%, теперь оцениваясь в 285 рублей за килограмм. Эксперты отмечают, что данное снижение цен связано с избыточными запасами продуктов.

Галина Бобылева, гендиректор Росптицесоюза, высказала мнение о текущих ценах на яйца, считая их "абсолютно нормальными, справедливыми и адекватными". Она подчеркивает, что цены в пределах 110-125 рублей являются результатом собственных расходов розничных сетей и торговой наценки.

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В глобальном масштабе, аналитики ФАО сообщают об общем снижении цен на продукты в мире. Масла, зерновые и молочная продукция сократили свою стоимость на 32,7%, 15,4% и 16,6% соответственно, что обусловлено общим снижением стоимости продовольствия на 13,7%.