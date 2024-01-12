В Госдуме высказались о возможном ответе на конфискацию российских активов

В свете поддержки администрации президента США законопроекта о конфискации замороженных российских активов на сумму около 300 миллиардов долларов, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы России по международным делам, Алексей Чепа, заявил, что Россия готова дать адекватный ответ на подобные действия.

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Чепа подчеркнул, что такой шаг со стороны США ставит под угрозу финансовую мировую систему и вызывает сомнения в стабильности доллара. "Это большая и серьезная проблема мирового значения, потому что у нас есть чем на это ответить, есть определенное количество активов, принадлежащих западным компаниям, которые мы тоже можем заморозить", - отметил Чепа.

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Заявление последовало за поддержкой администрации Байдена закона, предоставляющего полномочия для конфискации. Это решение было объявлено в связи с затруднениями в принятии финансового пакета для Украины в Конгрессе.