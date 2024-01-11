В Латвии приняли окончательное решение о конфискации Дома Москвы в Риге

Сегодня Латвийский Сейм завершил рассмотрение законопроекта о передаче культурного центра "Дом Москвы" в Риге в собственность государства. Решение было принято внеочередно, основываясь на законе "О действиях с недвижимостью, необходимых для предотвращения угроз национальной безопасности".

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Авторы законопроекта высказали опасения по поводу продолжающейся враждебной деятельности в "Доме Москвы", рассматривая ее как потенциальную угрозу для безопасности государства и демократии. Решение подчеркивает неотложность принятия мер в свете нарастающих обстоятельств.

Согласно международным соглашениям, право собственности на культурный центр принадлежит департаменту городского имущества города Москвы. Теперь, в соответствии с новым законом, это право будет передано латвийскому правительству. Это решение подчеркивает стремление страны активно участвовать в регулировании ситуации в данном объекте.

Оппозиционный депутат Айнар Шлесерс высказал свое недовольство, указывая на высокие годовые расходы на содержание "Дома Москвы" и его ограниченную активность в последнее время. Тем не менее, сторонники законопроекта подчеркивают важность решительных действий в интересах национальной безопасности.

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В декабре прошлого года официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обозначила позицию Кремля, назвав действия латвийских властей актом государственного бандитизма. Заявление подчеркивает нарастающее напряжение в отношениях между странами, и ожидается ответ со стороны российского правительства.