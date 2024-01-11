Главу российского оборонного предприятия задержали за хищения миллионов рублей

В Тверской области сотрудники правоохранительных органов задержали главу оборонного предприятия "Радиосистемы" Александра Корнилова. Его обвиняют в хищении 3,2 миллиона рублей, выделенных из бюджета на доработку зенитно-ракетного комплекса С-400.

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Предприятие, которым руководил задержанный, в 2020 году получило заказ на модернизацию рабочего места оператора радара данного комплекса. Однако расследование выявило, что над проектом работали фиктивные сотрудники, и средства были использованы не по назначению. В настоящее время правоохранительные органы определяют лиц, получавших заработную плату от имени этих "мертвых душ".

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Александр Корнилов признал свою вину и сотрудничает с следствием. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В параллельном инциденте глава "НПП "Геофизика-космос" Евгений Фомичев также стал фигурантом обвинений в хищениях у компании "Фонд развития территорий". Сумма причиненного ущерба пока неизвестна.