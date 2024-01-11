реклама
Сегодня стало известно, что лидер оппозиционного движения "Левый фронт" Сергей Удальцов оказался под следствием в связи с уголовным делом по статье 205.2 Уголовного кодекса России, касающейся "Оправдания терроризма". Причиной стал пост активиста в Telegram, который привлек внимание правоохранительных органов.
реклама
По данным, полученным из источника в Telegram-канале "112", с утра 11 января в квартире Удальцова проводится обыск. В настоящий момент активиста допрашивают в Следственном комитете России.
Ранее Удальцов сообщил в своем официальном Telegram-канале о посещении сотрудниками полиции его дома, оправдывая это намерением провести обыск.
На момент подготовки данной новости официальные комментарии представителей столичного МВД не поступили.
Также стоит отметить, что ранее тверской суд Москвы вынес решение о назначении Сергею Удальцову 40 часов обязательных работ за нарушение порядка проведения митинга. Полицейские составили протокол о несанкционированной акции после того, как активиста увезли в отдел на Красной площади в Москве.