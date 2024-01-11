Появились подробности о причине обысков в квартире главы «Левого фронта»

Сегодня стало известно, что лидер оппозиционного движения "Левый фронт" Сергей Удальцов оказался под следствием в связи с уголовным делом по статье 205.2 Уголовного кодекса России, касающейся "Оправдания терроризма". Причиной стал пост активиста в Telegram, который привлек внимание правоохранительных органов.

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По данным, полученным из источника в Telegram-канале "112", с утра 11 января в квартире Удальцова проводится обыск. В настоящий момент активиста допрашивают в Следственном комитете России.

Ранее Удальцов сообщил в своем официальном Telegram-канале о посещении сотрудниками полиции его дома, оправдывая это намерением провести обыск.

На момент подготовки данной новости официальные комментарии представителей столичного МВД не поступили.

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Также стоит отметить, что ранее тверской суд Москвы вынес решение о назначении Сергею Удальцову 40 часов обязательных работ за нарушение порядка проведения митинга. Полицейские составили протокол о несанкционированной акции после того, как активиста увезли в отдел на Красной площади в Москве.