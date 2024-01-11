Российские военные уничтожили три опорных пункта ВСУ под Клещеевкой

В результате последней военной операции в регионе, российские военные доложили об уничтожении трех стратегически важных опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Клещеевкой в Донецкой народной республике (ДНР). Информацию об этом предоставил советник главы региона Ян Гагин.

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Силы РФ применили артиллерийские удары как на севере, так и на юге Клещеевки, результатом которых стало полное уничтожение не только личного состава украинских сил, но и двух бронеавтомобилей ВСУ. Эта операция стала частью широкомасштабных действий российских вооруженных сил в регионе, акцентируя их стратегическое влияние.

Параллельно с этим, подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) успешно провели штурм позиций украинской армии в населенном пункте Вербовое на ореховском участке фронта Запорожской области. Десантники использовали боевые машины БМД-4М, действуя в условиях интенсивного огня.

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Эти операционные успехи последовали за контролем российскими военными стратегически важного опорного пункта ВСУ в ДНР в конце прошлого года. В результате захвата были обнаружены и изъяты десять противотанковых ракетных комплексов NLAW и пять комплексов Javelin, что подчеркивает важность и воздействие этого военного достижения.