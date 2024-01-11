Путин оценил идею сделать ввоз рыбы дороже

В ходе встречи с предпринимателями Хабаровского края в Тихоокеанском государственном университете, президент подчеркнул, что текущие низкие ввозные пошлины на рыбу играют важную роль в обеспечении магазинов этой продукцией. Путин отметил, что такой подход также помогает избежать значительных государственных расходов на субсидирование перевозок. По мнению главы государства, резкое повышение пошлин на рыбу представляет собой рискованную инициативу, требующую тщательного анализа.

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В своем выступлении, Путин заявил, что готов поручить Минсельхозу и Минэкономразвитию изучить возможные механизмы умеренного повышения ввозных пошлин на рыбу. Тем не менее, он подчеркнул, что любые шаги в этом направлении должны быть тщательно обдуманы, с учетом возможных последствий.

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Ранее в этом месяце глава Информационного агентства по рыболовству, Александр Савельев, высказал предложение полного запрета ввоза рыбы и морепродуктов из-за границы. Он отметил, что подобная продукция часто не соответствует стандартам качества и может представлять риск для здоровья граждан. Эксперт подчеркнул, что Россия способна обеспечивать внутренний рынок собственными рыбными ресурсами, при условии соответствующих мер безопасности и качества.