Международная федерация хоккея ввела санкции против сборной Израиля

Сегодня IIHF объявила о введении временных санкций в отношении сборной Израиля, лишая ее права участвовать в предстоящих хоккейных турнирах. По заявлению Федерации, решение было принято с учетом соображений безопасности и после консультаций с участниками и организаторами мероприятий.

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Израильские хоккейные команды были заявлены на участие в чемпионате мира во втором дивизионе группы А, а также в женском чемпионате мира третьего дивизиона группы В и чемпионате мира для игроков не старше 18 лет второго дивизиона группы В.

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Решение Федерации пришло после инцидента 7 октября, когда палестинские радикалы из сектора Газа атаковали ракетами территорию Израиля. В ответ на это Израиль начал военную операцию, переведя страну в состояние войны. IIHF подчеркнула, что данное решение - результат внимательного обсуждения с участниками и партнерами, подчеркивая важность обеспечения безопасности в условиях повышенной напряженности в регионе.