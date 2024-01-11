Замминистра обороны США управляла Пентагоном с пляжа без ведома Байдена

Внезапный поворот событий в Пентагоне: во время госпитализации главы ведомства, Ллойда Остина, его заместитель, Кэтлин Хикс, тайно руководила ведомством четыре дня, отдыхая на пляже в Пуэрто-Рико, не проинформировав об этом президента США Джо Байдена. По данным The Wall Street Journal, Хикс не только замещала Остина, но и принимала ключевые решения, игнорируя отсутствие информации о заболевании главы Пентагона.

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Сопровождающая Хикс группа связи, действовавшая даже в ее отпуске, готовилась к возможной смене роли, требуя близкого контакта с ее коммуникационным аппаратом. Этот период также раскрывает непосвященность замминистра обороны о факте госпитализации Остина – информированность об этом имел только председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун, в то время как президент узнал о ситуации лишь после нескольких дней.

Эпизод вызывает вопросы о слишком высокой степени секретности, ставшей основой политики Остина, а также поднимает сомнения в законности ранее принятых им решений. За время временного управления Хикс были приняты стратегические решения, включая ликвидацию лидера шиитских повстанцев в Ираке и предъявление ультиматума ополченцам-хуситам в Йемене, против которых ведется операция в Красном море.

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Госпитализация Ллойда Остина произошла 1 января, но об этом стало известно лишь спустя 5 дней. Официально ведомство объявило о диагнозе – рак простаты, оправдывая задержку публикации как "глубоко личный" момент для главы Пентагона.