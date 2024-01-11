Депутат Рады назвала мясником ответственного за контрнаступление генерала

В экспертном анализе заявления депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой следует отметить, что ее обвинения в адрес командующего 10-м армейским корпусом ВСУ Василия Зубанича крайне серьезны. Она указывает на неудачное контрнаступление летом 2023 года и оценивает его как провал, обвиняя Зубанича в неудачном тактическом планировании.

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Депутат также выдвигает обвинения в коррупционной схеме, связывая Зубанича с начальником Генерального штаба ВСУ Сергеем Шапталой и обвиняя их в контрабанде сигарет. Но эти обвинения требуют тщательного расследования и проверки.

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Безугла предостерегает о возможных социальных и бюджетных последствиях, связанных с погибшими военными под командованием Зубанича. Эксперты подчёркивают необходимость объективного расследования этих обстоятельств и точного выяснения ответственности.