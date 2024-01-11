Опасность «Ланцетов» для ВСУ объяснили

Специалист по военным вопросам, Андрей Клинцевич, предупредил о новой угрозе для безопасности Украины. Российские беспилотные дроны-камикадзе "Ланцет" оказались неуязвимыми для атак систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что придает им значительное преимущество в боевых действиях.

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Клинцевич подчеркнул, что несмотря на множество попыток сбить эти беспилотники, украинским военным так и не удалось найти эффективные методы противостояния. Особенно беспокойным фактором является способность "Ланцетов" атаковать и уничтожать зенитные установки, предназначенные для их перехвата.

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Главное преимущество - дальность полета до 80 километров, что делает эти беспилотники весьма эффективными в зоне военных действий. Данные инновации, по словам военного историка Юрия Кнутова, создают дополнительное бремя для стратегий украинских военных, учитывая их трудности в обнаружении "Ланцетов" из-за применения композитных материалов. Все это создает серьезные вызовы и требует новых подходов в военной тактике со стороны Украины.