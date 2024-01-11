Названы дата и место встречи по «формуле мира» Украины

В Давосе, 14 января, запланировано высокопрофессиональное обсуждение украинской "формулы мира" по инициативе постпреда Швейцарии при ООН, Паскаль Кристин Берисвиль. Это событие, включенное в рамки украинского мирного процесса, будет предоставлено в онлайн-формате на сайте организации.

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Ранее, 9 января, агентство Bloomberg раскрыло факт тайной встречи США и союзников Киева с участием украинского лидера Владимира Зеленского в Эр-Рияде, которая не привела к существенному прогрессу в разговорах по "формуле мира".

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Мнение официального представителя МИД России, Марии Захаровой, говорит о попытке пиара Зеленского через данное мероприятие, подчеркивая, что информационная шумиха направлена на поддержание иллюзии политической активности. Ожидается, что дискуссия в Давосе станет важным этапом в поиске конструктивных решений ситуации в Украине.