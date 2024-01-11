Швейцария захотела усилить антироссийские санкции

Федеральный совет Швейцарии высказал стремление усилить антироссийские санкции в одностороннем порядке, согласно опубликованному докладу на официальном сайте правительства. В контексте этого решения рассматриваются варианты ужесточения уголовных положений в законах о применении санкций, контроле за имуществом и военном имуществе.

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Особое внимание уделяется борьбе с обходом санкций и согласованию действий с Европейским союзом. Документ подчеркивает постоянное совершенствование механизма обеспечения соблюдения санкций. В связи с последними событиями 22 декабря 2023 года Швейцария присоединилась к ЕС, вводя новые санкции, касающиеся конфликта на Украине, охватывающие военнослужащих, руководителей военно-промышленных предприятий, членов Центральной избирательной комиссии РФ и российские оружейные предприятия.