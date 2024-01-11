В России предупредили о риске сбоя поставок бананов из Эквадора

Российские импортеры сталкиваются с серьезными проблемами в поставках бананов из Эквадора после начала вооруженного мятежа мафиозных группировок в этой латиноамериканской стране.

реклама

Президент Ассоциации импортеров плодоовощной продукции, Ирина Норина, предупредила об уведомлениях, поступающих от контрагентов, о возможном срыве поставок. Логистические трудности возникли из-за временного закрытия портов в Эквадоре, где местные агентства отменили выдачу контейнеров для морских перевозок фруктов, а производители бананов отказываются осуществлять срез.

Вопреки заявлениям исполнительного директора Ассоциации маркетинга и экспорта бананов Эквадора, Ричарда Салазара, о стабильной работе портов, российские поставщики высказывают опасения о том, что они не смогут выполнить запланированные объемы поставок на текущей неделе.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Эквадор играет ключевую роль в поставках бананов на российский рынок, и ситуация может серьезно повлиять на их доступность. РБК отмечает разногласия в заявлениях российских и эквадорских представителей относительно состояния портов и логистики. Следите за развитием событий, поскольку эта динамичная ситуация может оказать существенное воздействие на рынок бананов в России.