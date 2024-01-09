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NataVd
Пять районов Херсонской области остались без электричества из-за аварии
Вследствие аварии, произошедшей 8 января в Херсонской области, энергоснабжение в пяти районах было нарушено из-за отключения транзитной линии 150 киловатт из Мелитополя.

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Вследствие аварии, произошедшей 8 января в Херсонской области, энергоснабжение в пяти районах было нарушено из-за отключения транзитной линии 150 киловатт из Мелитополя. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются, и жители этих районов временно остаются без света.

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Согласно высказыванию главы области Владимира Сальдо, также возможны временные проблемы с мобильной связью и интернетом. Утром 8 января под удар попали объекты критической инфраструктуры и территория завода, однако детали о повреждениях этих объектов пока не уточнены. Ситуация требует дальнейшего внимания и восстановительных мероприятий.

#новости
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