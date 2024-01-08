Израиль предостерегли от конфликта с Ливаном

Газета The Washington Post сообщает, что, ссылаясь на источники в администрации президента, США предупреждает Израиль о возможных трудностях в случае полномасштабной операции против Ливана в контексте ближневосточного конфликта. Представители администрации Джо Байдена якобы неоднократно предостерегали израильские власти от эскалации на границе с Ливаном.

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Статья приводит анализ Разведывательного управления США, который подчеркивает, что Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) может столкнуться с трудностями в достижении победы. Эксперты высказывают мнение, что в случае конфликта с Ливаном Израилю придется эффективно распределять военные ресурсы на нескольких фронтах и увеличивать использование ВВС, которые, как утверждается, уже перегружены.

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Ливанский премьер-министр Наджиб Микати выразил опасения, предупреждая, что действия Израиля на границе с Ливаном могут стать провокацией для начала региональной войны. Таким образом подчёркиваются все риски и сложности, которые могут возникнуть в случае дальнейших военных действий в регионе.