Байден сообщил о согласовании бюджета в Конгрессе для предотвращения шатдауна

Президент США, Джо Байден, объявил, что бюджет правительства успешно прошел согласование в Конгрессе, что исключило вероятность возникновения шатдауна. Этот подход к финансированию, основанный на согласии двух партий, не только предотвращает ненужное закрытие правительства, но и ставит приоритет на защиту ключевых национальных интересов. Байден подчеркнул важность этого решения, подчеркивая, что двухпартийный механизм финансирования способствует обеспечению безопасности и осуществлению национальных приоритетов.

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Глава государства обратил внимание на ответственность республиканцев в Конгрессе, призывая их выполнить основную обязанность по обеспечению финансирования важнейших областей внутренней и национальной безопасности. Это объявление следует за предупреждением, высказанным официальным представителем Белого дома 3 января, о возможном шатдауне.