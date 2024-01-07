Зеленский призвал Запад передать замороженные российские активы Украине

Президент Украины, Владимир Зеленский, выступил с призывом к западным странам активизировать процесс разработки правовой базы, необходимой для передачи замороженных российских активов в пользу Украины. Заявление президента основано на необходимости достижения "ощутимого прогресса" в данной сфере в течение текущего года, при этом общая сумма замороженных активов оценивается им в размере до 300 миллиардов долларов.

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Зеленский подчеркнул стратегическую важность активного участия стран G7, включая США, Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию и Японию, в создании эффективного правового механизма для передачи указанных активов. В связи с предложением США о изъятии этих активов, министры финансов G7 в настоящее время находятся в процессе обсуждения различных вариантов решения этого вопроса, хотя окончательные решения пока не приняты.

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Сторонники инициативы, в числе которых Великобритания, Япония и Канада, высказывают мнение о необходимости разработки плана, который должен быть готов к 24 февраля. Несмотря на отсутствие окончательных шагов в данном вопросе, международное обсуждение предложенных мер продолжает развиваться, подчеркивая сложность и актуальность данной темы на мировой арене.