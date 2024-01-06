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Спецназовцы Южной группировки Вооруженных Сил России разработали эффективную систему блокировки маршрутов передвижения пехоты Вооруженных Сил Украины на артемовском участке фронта. По словам снайпера с позывным "Леший", их задачи включают в себя деморализацию противника, создание запугивающего эффекта и препятствование свободному передвижению украинских войск, с тем чтобы мешать им эффективно выполнять поставленные задачи.
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Основной акцент в операциях снайперов делается на ночных действиях, где они успешно используют тепловизионное оборудование, обеспечивая возможность четкого видения противника сквозь различные преграды. Значительное внимание уделяется предварительному планированию маршрутов противника с учетом местности, наличия минных полей и возможности применения российской артиллерии.
Кроме того, в ноябре 2023 года российские снайперы получили новейшие высокоточные снайперские винтовки Raptor Tactical, специально предназначенные для операций в зоне специальной военной операции, что повышает их эффективность на поле боя.