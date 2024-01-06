Основной акцент в операциях снайперов делается на ночных действиях, где они успешно используют тепловизионное оборудование, обеспечивая возможность четкого видения противника сквозь различные преграды

Спецназовцы Южной группировки Вооруженных Сил России разработали эффективную систему блокировки маршрутов передвижения пехоты Вооруженных Сил Украины на артемовском участке фронта. По словам снайпера с позывным "Леший", их задачи включают в себя деморализацию противника, создание запугивающего эффекта и препятствование свободному передвижению украинских войск, с тем чтобы мешать им эффективно выполнять поставленные задачи.

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Основной акцент в операциях снайперов делается на ночных действиях, где они успешно используют тепловизионное оборудование, обеспечивая возможность четкого видения противника сквозь различные преграды. Значительное внимание уделяется предварительному планированию маршрутов противника с учетом местности, наличия минных полей и возможности применения российской артиллерии.

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Кроме того, в ноябре 2023 года российские снайперы получили новейшие высокоточные снайперские винтовки Raptor Tactical, специально предназначенные для операций в зоне специальной военной операции, что повышает их эффективность на поле боя.