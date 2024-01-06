Экономист сравнил Украину с отходящим от наркоза пациентом

Экономист Алексей Кущ высказал свое мнение в соцсети Facebook, сравнивая Украину с пациентом, который отходит от наркоза. По его словам, западная помощь, выступавшая анестезией, теперь отступает, и правительству следует быть готовым к возможному экономическому шоку. Кущ подчеркнул, что без иностранных финансовых подпорок стране грозит серьезный кризис.

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Экономист выразил беспокойство относительно расточительного обращения с финансами в Киеве, указав на выплату более шести миллиардов долларов процентов по кредитам в условиях тяжелой финансовой ситуации. Ранее он предупреждал, что без долгосрочной финансовой поддержки союзников Украина может столкнуться с серьезными трудностями в сопротивлении России.

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Кущ также выделил, что даже в условиях финансового напряжения Киев продолжает тратить значительные средства на погашение процентов по кредитам. Экономист обеспокоен возможным разрушением страны в случае отсутствия иностранной финансовой поддержки, подчеркивая, что действия правительства должны быть нацелены на минимизацию рисков и обеспечение устойчивости в сложившейся ситуации.