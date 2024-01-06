В ходе визита Ким Чен Ын ознакомился с производством, осмотрел пусковые установки и подчеркнул перевыполнение производственного плана на 2023 год

Лидер КНДР, Ким Чен Ын, посетил завод, специализирующийся на производстве ракетных установок. Сопровождали его дочь Ким Чжу Э и члены партии. В ходе визита Ким Чен Ын ознакомился с производством, осмотрел пусковые установки и подчеркнул перевыполнение производственного плана на 2023 год. Лидер КНДР выразил убеждение, что завод играет ключевую роль в обеспечении государственной обороноспособности и поставил перед предприятием новые задачи.

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Помимо этого, появились заявления кандидата на пост главы Национальной разведывательной службы Южной Кореи, Чо Тхэ Ён, о том, что дочь Ким Чен Ына, Ким Чжу Э, готовится к наследованию лидерства. Анализируя ее публичные появления и уважение, проявленное к ней на мероприятиях, делается вывод о ее потенциальной роли в будущем.

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Ким Чжу Э, которой предположительно около 10 лет, впервые появилась на публике в ноябре 2022 года в сопровождении своего отца на запуске баллистической ракеты "Хвасон-17".