Российская армия начала штурм Авдеевки по всем направлениям

В резком развитии событий на востоке Украины, российская армия приступила к штурму Авдеевки, охватывая все возможные направления и сопровождая действия массированными ударами артиллерии. Информация предоставлена Telegram-каналом «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Этот решающий шаг стал возможным после успешного освобождения Марьинки.

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По анализу военного эксперта Андрея Кошкина, ключевого актера в ситуации, новая фаза штурма Авдеевки приобрела актуальность после освобождения Марьинки. Кошкин подчеркнул, что длительное удержание Авдеевки нежелательно из-за интенсивных обстрелов мирных кварталов Донецка, делая акцент на значимости этого развития для обеспечения безопасности гражданских жителей.

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Согласно данным, переход к новой фазе штурма был объявлен в конце декабря, что добавляет динамики ситуации в регионе, требуя внимательного внимания со стороны международного сообщества.