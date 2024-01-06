Крупные ТЦ в Белгороде возобновили работу после обстрелов

В связи с обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины, крупные торговые центры в Белгороде, включая ТЦ "РИО", МТРК "Сити Молл Белгородский" и ТРЦ "Мега Гринн", приняли решение возобновить свою работу с 6 января. При этом мэрия города в Telegram подчеркнула, что временная приостановка работы была осуществлена по согласованию с руководителями этих торговых центров.

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В официальном сообщении мэрии говорится, что будущие шаги будут определяться в зависимости от оперативной обстановки. Это подчеркивает готовность городских властей к адаптации к изменяющейся ситуации.

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Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков высказал информацию о повреждениях, причиненных атакой ВСУ по центру Белгорода. Коммерческие объекты, торговые центры, магазины, а также 22 многоквартирных дома и более 100 автомобилей стали пострадавшими в результате этого инцидента.