Военный рассказал о значении боев за Авдеевку

Военный эксперт и доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, Олег Глазунов, высказал свое мнение относительно взятия Авдеевки, подчеркивая его стратегическое значение. По его анализу, захват этого населенного пункта открывает дверь для российских сил для оперативного наступления в Донецкой области и даже за ее пределы, делая Авдеевку ключевым элементом в оперативном процессе.

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Глазунов также отметил, что сложно определить длительность взятия Авдеевки, учитывая различные факторы, например такие как подготовка украинской и российской армий. Акцент на стремлении сократить потери свидетельствует о стратегической ориентации на сохранение численного состава военных.

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В настоящее время российские военные уже приступили к штурму Авдеевки, сопровождая его массированными артиллерийскими ударами, как сообщает Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны". Город, расположенный 13 км к северу от Донецка, стал объектом боев еще с начала военного конфликта в 2014 году.