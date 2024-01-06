В Ираке заявили о выводе иностранных войск после авиаудара США

Иракское правительство, под предводительством премьер-министра Мухаммеда ас-Судани, анонсировало стратегическое начало процесса вывода из страны международной военной коалиции, под руководством США. Решение было принято в контексте событий, последовавших за гибелью высокопоставленного командира Муштака аль-Джавари, произошедшей в результате американского авиаудара в Багдаде.

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Официальное заявление премьер-министра отмечает установление даты начала функционирования двустороннего комитета, целью которого является реализация мер для окончательного завершения присутствия сил международной коалиции в Ираке.

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В своем высказывании российский представитель, Григорий Карасин, выразил беспокойство относительно подготовки США к возможному конфликту на Ближнем Востоке в текущем году. Он особо отметил напряженную обстановку между Израилем и Палестиной, выражая опасения относительно потенциальных геополитических последствий для всего мирового сообщества.