Германия отказалась выдавать украинцев для службы в ВСУ

Германия отклонила запросы Киева относительно передачи украинских граждан для службы в Вооруженных силах Украины, ссылаясь на юридические ограничения в своем законодательстве. В интервью газете Welt am Sonntag министр юстиции и защиты прав потребителей Марко Бушман пояснил, что, несмотря на понимание стремления вернуть соотечественников на родину, выдача этих граждан сталкивается с трудностями из-за сложившейся правовой ситуации.

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Тем временем украинцы, проживающие в Германии, выражают свои опасения по поводу возвращения, опасаясь возможной отправки на фронт в условиях военных действий на родине.

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Эта динамика вызвала обсуждение в Бундестаге, где депутат Йоханн Вадефул подчеркнул необходимость поддержки украинских беженцев, но также выразил мнение о значимости возвращения на родину для службы в Вооруженных силах Украины. Таким образом, вопрос о военной службе украинцев, проживающих в Германии, стал объектом обстоятельного обсуждения и разносторонних точек зрения в немецком парламенте.