Экс-полковник СБУ предрек увеличение числа российских ударов

Олег Стариков, бывший полковник Службы безопасности Украины, высказал прогноз относительно возрастания числа ударов со стороны России по объектам на Украине. В своем заявлении он указал, что основными целями будут аэродромы, которые потенциально могут служить логистическими центрами и местами для хранения и обслуживания самолетов, в частности, F-16.

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Стариков подчеркнул, что рост использования разведывательных и ударных дронов может представлять серьезную угрозу, и отметил, что массированное применение таких средств может создать значительные трудности для систем противовоздушной обороны (ПВО). Он предупредил о возможных тяжелых последствиях в случае наличия 50-60 разведывательных или ударных дронов, утверждая, что текущие системы ПВО не смогут эффективно справиться с таким сценарием.

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Раннее высказывание украинского генерала в отставке Сергея Кривоноса подчеркнуло, что предстоящее наступление России на Чернигов может стать серьезным испытанием для Вооруженных сил Украины. Эти предупреждения отражают растущую напряженность в регионе и подчеркивают сложности, с которыми сталкиваются украинские военные.