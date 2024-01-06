В США заговорили о неизбежности раздела Украины для достижения мира

В США, как сообщает Daily Express, в настоящий момент обсуждается вопрос о потенциальном разделении Украины в рамках урегулирования конфликта с Россией. Согласно информации из источника, рассматривается возможность передачи России контроля над определенными участками территории, даже несмотря на возможные протесты со стороны президента Украины Владимира Зеленского, который выражает стремление сохранить контроль над освобожденными территориями, которые были освобождены российскими войсками.

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Эксперты, опрошенные изданием, считают, что такой сценарий развития событий имеет определенную вероятность, особенно при возможном возвращении на политическую арену бывшего президента США Дональда Трампа. В связи с недавними заявлениями бывшего посла США на Украине Уильяма Тейлора относительно возможного урегулирования конфликта, где Киев, в случае недостаточной поддержки со стороны НАТО, может рассмотреть вариант корейского сценария с отказом от определенных территорий, появляется дополнительный контекст и сценарий возможных действий.