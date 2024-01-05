В Госдуме назвали «очередным американским лицемерием» позицию США по Украине

Депутат Госдумы Михаил Шеремет высказал критику в адрес позиции США по Украине, называя ее "очередным американским лицемерием". По его мнению, западные кураторы спровоцировали и финансируют конфликт на Украине, и сегодняшний политический визг со стороны США свидетельствует о том, что проект "Украина" стал обузой для американцев.

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Шеремет не призывает воспринимать буквально заявления Джона Кирби, координатора стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома, отмечая, что речи о мире со стороны США являются лишь частью политической тактики.

Депутат утверждает, что американские власти инициировали и поддерживают конфликт на Украине, поэтому высказывания США о готовности России к переговорам звучат для него странно и нелепо. Он подчеркивает, что Украина стала инструментом для осуществления "подлой стратегии по отторжению неотъемлемой части русского мира". В ответ на заявления Джона Кирби, утверждающего отсутствие готовности России к переговорам, Шеремет подчеркивает, что президент России, Владимир Путин, ведет себя согласно своей роли, и призывает не искать готовности к диалогу.

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Эта позиция депутата Госдумы стала откликом на заявление Кирби о необходимости одобрения Конгрессом новой помощи Украине. Кирби отметил, что администрация лишена возможности передавать вооружение Киеву и подчеркнул важность поддержки со стороны Конгресса.