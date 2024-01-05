Минобороны заявило о пресечении атаки Киева с применением ЗРК С-200

Российские военные успешно предотвратили террористическую атаку со стороны Украины. Заявление Министерства обороны России указывает, что вечером 4 января была пресечена попытка атаки с использованием зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200, специально адаптированного для поражения наземных целей. Органы противовоздушной обороны России перехватили украинскую ракету в Липецкой области.

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Михаил Развожаев, губернатор Севастополя, подчеркнул, что эта атака была самой массированной за последнее время. Одна из ракет, выпущенных в сторону России, упала в частном секторе и не взорвалась. Инцидент подчеркивает сложившуюся напряженность в регионе, требуя дополнительных мер по обеспечению безопасности и дипломатическому разрешению конфликта.