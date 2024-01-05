Медики госпитализировали 15 человек после ДТП в Чувашии

Произошло ДТП с автобусом в Чувашии, в результате которого 15 человек были госпитализированы. Инцидент случился вечером 3 января на трассе из Нижнего Новгорода в Тольятти. Автобус, следовавший по маршруту, утратил управление, съехал в кювет и перевернулся.

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В момент происшествия в салоне находились 40 человек, из которых двое были обнаружены без признаков жизни. 11 пострадавших были направлены в Алатырскую центральную районную больницу, еще 4 — в Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр.

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Для двух пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, запланированы телемедицинские консультации с экспертами Федерального дистанционного консультативного центра Минздрава, что подчеркивает внимание к медицинской помощи в данной ситуации.