Орбан заявил о нежелании иметь общую границу с Россией

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил о стратегическом интересе Венгрии в том, чтобы не иметь общей границы с Россией. Он выразил предпочтение тому, чтобы между Венгрией и Россией всегда находилась территория, контролируемая третьим государством. Эта позиция, по словам Орбана, связана с желанием сохранить определенную степень независимости.

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Орбан подчеркнул, что Венгрия не намерена вмешиваться в территориальные вопросы других стран, особенно когда речь идет о будущей границе с соседней Украиной. Он подчеркнул, что страна предпочитает сосредотачиваться на своих внутренних вопросах.

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Кроме того, премьер-министр высказал свое мнение относительно ситуации на Украине, охарактеризовав действия России как "специальную военную операцию". Он подчеркнул, что, по его мнению, для того чтобы конфликт считался войной, необходимо наличие объявления войны обеими сторонами и всеобщей мобилизации.