В партии Порошенко прокомментировали получение им денег от властей Венгрии

Партия "Евросолидарность", представляющая бывшего президента Украины Петра Порошенко, прокомментировала информацию о выплатах ему средств от Министерства финансов Венгрии. В предвидении недавней несостоявшейся встречи Порошенко с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, украинское издание "Страна.ua" раскрыло детали этого финансового потока.

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Согласно "Евросолидарности", суммы, перечисленные Порошенко, являются доходами от государственных и корпоративных ценных бумаг, приобретаемых им через нанятых инвестиционных управляющих. Политическая партия отметила, что подобные доходы стали обычной практикой и для политиков из США, Великобритании и Франции.

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Партийные представители утверждают, что эти средства направляются на поддержку Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Они подчеркнули, что подобная финансовая деятельность Порошенко осуществляется с целью накопления средств для многочисленных проектов в поддержку ВСУ. Ранее сам Порошенко в своей декларации заявил о получении 37 миллионов евро от правительства Венгрии в качестве дохода от процентов и погашения облигаций.