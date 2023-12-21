На Кубе заявили о планах расширить авиасообщение с Россией

Посол Кубы в России, Хулио Антонио Гармендия Пенья, объявил о намерении увеличить количество прямых авиарейсов между Кубой и Россией. В своем заявлении он подчеркнул, что растущий туризм между двумя странами стал мотивирующим фактором для планов расширения авиасообщения. Он выразил ожидание, что в следующем году количество авиарейсов значительно увеличится.

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Специфические направления, такие как Москва — Гавана и Москва — Варадеро, будут первыми подвергнуты увеличению частоты рейсов. Это, вероятно, направлено на улучшение связей и удовлетворение растущего спроса на воздушные перевозки между столицей России и кубинскими курортами.

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Однако, стоит отметить, что существуют и некоторые вызовы, такие как инцидент с авиакомпанией Nordwind, где десятки пассажиров оказались заблокированными в аэропорту Кубы из-за задержки рейса в Москву. Проблемы с прибытием самолета из российской столицы и прерывание полета в Варадеро из-за больного пассажира подчеркивают важность эффективной координации и управления воздушным транспортом между двумя странами.