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«Аэрофлот» объявил распродажу билетов со скидками до 50%
Крупнейшая российская авиакомпания объявила масштабную распродажу билетов

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Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" объявил о масштабной распродаже билетов, действующей в период с 21 по 24 декабря 2023 года, с возможностью вылета с 22 по 25 декабря. Скидки на билеты достигают до 50%. В ходе акции предложены привлекательные цены на различные направления, такие как полет из Москвы в Санкт-Петербург за 2000 рублей, в Нижний Новгород за 2,3 тысячи, в Казань за 2,7 тысячи и в Челябинск за 5,2 тысячи рублей.

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Однако, в контексте авиационных событий, следует отметить, что в декабре сообщается о возможном отсрочивании открытия международного аэропорта Краснодара. Причиной откладывания являются требования безопасности, связанные с проведением специальной военной операции. Эта информация позволяет понять, что события в авиационной индустрии могут быть затронуты различными обстоятельствами, включая факторы безопасности.

#новости
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