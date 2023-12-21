Алиев определил судьбу Карабаха

Президент Азербайджана, Ильхам Алиев, в своем выступлении перед матчем 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу на стадионе Ханкенди, подчеркнул, что азербайджанцы навсегда останутся в Нагорном Карабахе. Это заявление сделано в контексте исторических событий, когда четыре года назад некоторые люди на том же стадионе утверждали, что Карабах принадлежит Армении.

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Алиев считает, что результат предстоящего футбольного матча имеет большое символическое значение, подчеркивая патриотический настрой и утверждение суверенитета Азербайджана в регионе. Он также утверждает, что вне зависимости от итога матча, азербайджанцы будут победителями.

Важно отметить, что этот момент совпадает с планами Баку по переселению 140 тысяч человек в Нагорный Карабах к концу 2026 года. Эта инициатива, вероятно, связана с желанием укрепить контроль Азербайджана над регионом после последних военных событий. Министр экономики Микаил Джаббаров также раскрыл информацию о контрактах стоимостью $3,4 миллиарда с турецкими компаниями на ремонтные работы в Нагорном Карабахе.

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Эти шаги, как считается в Баку, направлены не только на укрепление контроля, но и на изменение символики региона, отвергая любые признаки сепаратизма и подтверждая азербайджанскую принадлежность Нагорного Карабаха.