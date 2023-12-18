На Украине заявили о переходе ВСУ к обороне из-за нехватки боеприпасов

Депутат Верховной Рады Украины, Александра Устинова, выступила в ходе всеукраинского телемарафона с тревожными новостями о подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ) к переходу к обороне. Она подчеркнула, что основной причиной этого решения стала серьезная нехватка боеприпасов.

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Согласно высказыванию Устиновой, в зимний период придется пересмотреть стратегию и перейти к оборонной версии, отказавшись от наступательных операций. Ее озабоченность заключается в том, что даже при выделении дополнительных финансовых средств украинским военным не хватит боеприпасов из-за их ограниченного мирового запаса.

Заметно, что Устинова подчеркнула превосходство России в этом вопросе, заявив, что объединенные усилия Европы и США не смогут конкурировать с объемами боеприпасов, производимых Россией. Она привела данные о производстве США, утверждая, что они производят около 300 тысяч боеприпасов в год, в то время как Украина использует миллионы.

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Это подчеркивает остроту проблемы и вызывает вопросы о возможных путях решения данной ситуации в условиях ограниченных ресурсов и неопределенности поставок боеприпасов в ближайшем будущем.