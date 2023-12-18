В России назвали цель укрепления границы с Финляндией

Россия стремится укрепить свою границу с Финляндией и восстановить Ленинградский военный округ в свете угрозы со стороны Североатлантического альянса, как пояснил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Это решение принято после вступления Финляндии в НАТО, что, согласно Владимиру Путину, вынудило Россию перебросить войска к границе. Швыткин подчеркнул необходимость обеспечения безопасности и объявил о концентрации соответствующих воинских подразделений.

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Президент также отметил изменение дружественных отношений с Хельсинки и вынужденную концентрацию войск из-за нового статуса соседней страны. Швеция и Финляндия, долгие годы соблюдавшие нейтралитет, подали заявки на вступление в НАТО в связи с военным конфликтом Москвы и Киева, и в апреле 2023 года Финляндия официально вступила в альянс. Тем временем, Швеция, из-за разногласий с Турцией, пока не присоединилась.